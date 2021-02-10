"Заря" выгнала из команды израильского защитника

10 февраля, 2021, 16:22

Израильский защитник Максим Гречкин покинул луганскую "Зарю"

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Тренерский штаб "Зари" принял решение прекратить сотрудничество с защитником Максимом Гречкиным. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

24-летний Гречкин выступал за "Зарю" на правах аренды. Его контракт принадлежит иерусалимскому "Бейтару". В этом сезоне левый защитник провел только 3 матча. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 300 тыс. евро.

В активе Гречкина 1 матч за молодежную сборную Израиля по футболу.

8 февраля иранский форвард Шахаб Захеди стал игроком луганской "Зари".