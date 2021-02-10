"Шахтер" потерял важного игрока перед матчем Лиги Европы

10 февраля, 2021, 20:35

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Дентиньо травмировался и не сыграет с "Маккаби Тель-Авив" в Лиге Европы

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Хавбек "Шахтера" Дентиньо травмировал икроножную мышцу. По прогнозам медицинского штаба, 32-летний бразилец пропустит около двух недель. Известно, что полузащитник не сыграет против "Колоса" (13 февраля) и "Руха" (21 февраля) в УПЛ, а также "Маккаби Тель-Авив" (18 февраля) в Лиге Европы

В этом сезоне бразилец провел 8 матчей и забил 3 мяча. Его контракт с "Шахтером" заканчивается летом 2021 года. Ориентировочная трансферная стоимость Дентиньо составляет 1 млн евро.

В 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против израильского "Маккаби Тель-Авив". В турнирной таблице УПЛ команда занимает второе место и отстает от "Динамо" на 1 балл.

4 декабря стало известно, что Дентиньо близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Бразилии

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