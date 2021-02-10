"Шахтер" договаривается о продаже своего лидера в английский клуб

10 февраля, 2021, 15:36

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Об этом сообщает Sport5.

По словам Соломона, "Шахтер" уже ведет переговоры с английскими командами.

"Идут переговоры с командами из Англии. Есть варианты, что это может случиться летом. Моя мечта - играть в Англии, и это также мне кажется наиболее реалистичным вариантом для меня", - сказал израильтянин.

Контракт 21-летнего Манора Соломона с "Шахтером" действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне израильтянин сыграл за "Шахтер" 17 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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