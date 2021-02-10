"Шахтер" договаривается о продаже своего лидера в английский клуб
10 февраля, 2021, 15:36
Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон может продолжить карьеру в чемпионате Англии
Об этом сообщает Sport5.
По словам Соломона, "Шахтер" уже ведет переговоры с английскими командами.
"Идут переговоры с командами из Англии. Есть варианты, что это может случиться летом. Моя мечта - играть в Англии, и это также мне кажется наиболее реалистичным вариантом для меня", - сказал израильтянин.
Контракт 21-летнего Манора Соломона с "Шахтером" действует до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне израильтянин сыграл за "Шахтер" 17 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
- Напомним, в августе 2020 "Шахтер" не отпустил за 12 млн евро в итальянскую "Аталанту" Манора Соломона.
- 21 января "Шахтер" отклонил предложение одного из итальянских клубов о продаже израильского полузащитника Манора Соломона за 40 млн евро.
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