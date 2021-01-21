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Espreso.tvСпорт"Шахтер" отказался продавать лидера в Италию за 40 млн евро

"Шахтер" отказался продавать лидера в Италию за 40 млн евро


фото: Getty Images
"Шахтер" отклонил предложение одного из итальянских клубов о продаже израильского полузащитника Манора Соломона за 40 млн евро

Об этом сообщает израильское издание Sport1 .

По информации источника, "Шахтер" не отпустил Соломона в один из итальянских топ-клубов за 35-40 млн евро. Кроме этой суммы дончанам предлагали процент от последующей продажи футболиста.

Издание утверждает, что "Шахтер" зимой не намерен рассматривать предложения о трансфере Манора Соломона, поскольку в дальнейшем рассчитывает продать его за большую сумму и заработать 50-60 млн евро.

Контракт 21-риччного Соломона с "Шахтером" действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне израильтянин сыграл за "Шахтер" 17 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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