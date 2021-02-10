"Ман Сити" без Зинченко одолел "Суонси" в Кубке Англии
10 февраля, 2021, 21:27
В 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" победил "Суонси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 1:3 в пользу "Манчестер Сити". За "горожан" отличились Кайл Уокер, Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. В составе "Суонси" единственный мяч забил Морган Уиттакер.
Украинец Александр Зинченко весь матч провел на скамье запасных.
Кубок Англии
1/8 финала
10 февраля
"Суонси" - "Манчестер Сити" 1: 3
Голы: Уиттакер, 77 - Уокер, 30 Стерлинг, 47, Жезус, 50
- 7 февраля в 23-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе разгромил в гостях "Ливерпуль".
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