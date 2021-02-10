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Espreso.tvСпорт"Ман Сити" без Зинченко одолел "Суонси" в Кубке Англии

"Ман Сити" без Зинченко одолел "Суонси" в Кубке Англии


фото: Getty Images
В 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" победил "Суонси"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 1:3 в пользу "Манчестер Сити". За "горожан" отличились Кайл Уокер, Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. В составе "Суонси" единственный мяч забил Морган Уиттакер.

Украинец Александр Зинченко весь матч провел на скамье запасных.

Кубок Англии

1/8 финала

10 февраля

"Суонси" - "Манчестер Сити" 1: 3

Голы: Уиттакер, 77 - Уокер, 30 Стерлинг, 47, Жезус, 50

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