"Ман Сити" без Зинченко одолел "Суонси" в Кубке Англии

10 февраля, 2021, 21:27

В 1/8 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" победил "Суонси"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 1:3 в пользу "Манчестер Сити". За "горожан" отличились Кайл Уокер, Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. В составе "Суонси" единственный мяч забил Морган Уиттакер.

Украинец Александр Зинченко весь матч провел на скамье запасных.

Кубок Англии

1/8 финала

10 февраля

"Суонси" - "Манчестер Сити" 1: 3

Голы: Уиттакер, 77 - Уокер, 30 Стерлинг, 47, Жезус, 50

7 февраля в 23-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе разгромил в гостях "Ливерпуль".