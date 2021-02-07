Зинченко помог "Манчестер Сити" унизить "Ливерпуль" в АПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Александр Зинченко вышел на игру в стартовом составе и отыграл весь матч на левом фланге обороны.
"Манчестер Сити" повел в счете на 49-й минуте усилиями Илкая Гюндогана. "Ливерпуль" восстановил равновесие на 63-й минуте, когда Мохамед Салах реализовал пенальти.
На 73-й минуте Гюндоган сделал дубль и вновь вывел "Манчестер Сити" вперед. Через 3 минуты Стерлинг упрочил преимущество команды Хосепа Гвардиолы.
До разгромного счет на 83-й минуте довел Фил Фоден.
"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" 4:1, набрал 50 очков и сохранил лидерство. Ближайшего преследователя - "Манчестер Юнайтед" - "горожане" опережают на 5 баллов и имеют матч в запасе.
"Ливерпуль" с 40 очками - четвертый.
Чемпионат Англии
23-й тур
7 февраля
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1:4
Голы: Салах, 63 (пен.) - Гюндоган, 49, 73, Стерлинг, 76, Фоден, 83
- Напомним, 6 февраля украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" в ничейном матче чемпионата Англии против "Фулхэма"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти