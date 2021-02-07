Зинченко помог "Манчестер Сити" унизить "Ливерпуль" в АПЛ

7 февраля, 2021, 20:32

В 23-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе разгромил в гостях "Ливерпуль"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Александр Зинченко вышел на игру в стартовом составе и отыграл весь матч на левом фланге обороны.

"Манчестер Сити" повел в счете на 49-й минуте усилиями Илкая Гюндогана. "Ливерпуль" восстановил равновесие на 63-й минуте, когда Мохамед Салах реализовал пенальти.

На 73-й минуте Гюндоган сделал дубль и вновь вывел "Манчестер Сити" вперед. Через 3 минуты Стерлинг упрочил преимущество команды Хосепа Гвардиолы.

До разгромного счет на 83-й минуте довел Фил Фоден.

"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" 4:1, набрал 50 очков и сохранил лидерство. Ближайшего преследователя - "Манчестер Юнайтед" - "горожане" опережают на 5 баллов и имеют матч в запасе.

"Ливерпуль" с 40 очками - четвертый.

Чемпионат Англии

23-й тур

7 февраля

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1:4

Голы: Салах, 63 (пен.) - Гюндоган, 49, 73, Стерлинг, 76, Фоден, 83

Напомним, 6 февраля украинский футболист Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" в ничейном матче чемпионата Англии против "Фулхэма"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb