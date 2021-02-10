Промоутер Усика заявил, что у Уайлдера проблемы с головой

10 февраля, 2021, 11:44

Промоутер украинского тяжеловеса Александра Усика Эдди Хирн назвал бывшего чемпиона мира из США Деонтея Уайлдера сумасшедшим

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам промоутера, после обвинений Деонтея Уайлдера в адрес своего бывшего тренера Марка Бреланда в том, что он отравил его воду перед боем с британцем Тайсоном Фьюри, у него сложилось впечатление, что американец сошел с ума.

"Я слушал его интервью о конфликте с Бреландом и не мог поверить своим ушам. Что я подумал, когда услышал Уайлдера? Я решил, что он окончательно сошел с ума, что у него серьезные проблемы с головой. Забавно, что он говорит о себе, как о короле. Парень, ты в лучшем случае экс-король. Ты проиграл Фьюри ", - сказал Хирн.

Также он раскритиковал и Бреланда, который пренебрежительно высказался о Уайлдере.

"Если честно, мне очень не понравилось и то, что сказал Бреланд. Все эти высказывания - неспособен, нет джеба, не тренируется, не умеет боксировать, никого путного не побил, никогда не побьет Фьюри ... Мне кажется, что лучше просто сохранить лицо, достоинство. просто сказать: "Я знаю, чего стою. А он может говорить обо мне все что угодно ", - убежден Хирн, который является промоутером Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

35-летний Деонтей Уайлдер был чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) с 2015 до 2020 года. В феврале прошлого года титул у него отобрал Тайсон Фьюри.

Напомним, 9 февраля Деонтей Уайлдер обвинил своего бывшего тренера Марка Бреланда в том, что он его отравил перед поединком с Тайсоном Фьюри.

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