УЕФА планирует расширить Лигу чемпионов и ввести wild-card, - The Sun

10 декабря, 2020, 14:42

УЕФА планирует увеличить количество участников Лиги чемпионов до 36 клубов и ввести wild-card для топ-клубов, которые провалились в национальных турнирах

Об этом сообщает The Sun.

Союз европейских футбольных ассоциаций работает над новым форматом совместно с Европейской ассоциацией клубов, чтобы удовлетворить требования самых богатых команд.

По информации издания, с 2024 года Лига чемпионов может быть расширена до 36 команд с нынешних 32.

Ожидается, что Англия, Германия, Испания и Италия будут иметь по четыре гарантированных места на групповом этапе ЛЧ.

Нововведением могут стать wild card - их будут получать два клуба, которые не прошли в Лигу чемпионов через национальные чемпионаты, однако имеют высокий еврокубковый рейтинг.

В нынешнем сезоне по такой системе в Лигу чемпионов попали бы английский "Арсенал" и итальянская "Рома".

20 октября стало известно, что УЕФА решил увеличить количество участников Лиги чемпионов с 32 до 36 клубов и изменить формат турнира.

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