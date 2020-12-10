УЕФА планирует расширить Лигу чемпионов и ввести wild-card, - The Sun
Об этом сообщает The Sun.
Союз европейских футбольных ассоциаций работает над новым форматом совместно с Европейской ассоциацией клубов, чтобы удовлетворить требования самых богатых команд.
По информации издания, с 2024 года Лига чемпионов может быть расширена до 36 команд с нынешних 32.
Ожидается, что Англия, Германия, Испания и Италия будут иметь по четыре гарантированных места на групповом этапе ЛЧ.
Нововведением могут стать wild card - их будут получать два клуба, которые не прошли в Лигу чемпионов через национальные чемпионаты, однако имеют высокий еврокубковый рейтинг.
В нынешнем сезоне по такой системе в Лигу чемпионов попали бы английский "Арсенал" и итальянская "Рома".
- 20 октября стало известно, что УЕФА решил увеличить количество участников Лиги чемпионов с 32 до 36 клубов и изменить формат турнира.
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