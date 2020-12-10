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Espreso.tvСпортУЕФА планирует расширить Лигу чемпионов и ввести wild-card, - The Sun

УЕФА планирует расширить Лигу чемпионов и ввести wild-card, - The Sun


фото: Getty Images
УЕФА планирует увеличить количество участников Лиги чемпионов до 36 клубов и ввести wild-card для топ-клубов, которые провалились в национальных турнирах

Об этом сообщает The Sun.

Союз европейских футбольных ассоциаций работает над новым форматом совместно с Европейской ассоциацией клубов, чтобы удовлетворить требования самых богатых команд.

По информации издания, с 2024 года Лига чемпионов может быть расширена до 36 команд с нынешних 32.

Ожидается, что Англия, Германия, Испания и Италия будут иметь по четыре гарантированных места на групповом этапе ЛЧ.

Нововведением могут стать wild card - их будут получать два клуба, которые не прошли в Лигу чемпионов через национальные чемпионаты, однако имеют высокий еврокубковый рейтинг.

В нынешнем сезоне по такой системе в Лигу чемпионов попали бы английский "Арсенал" и итальянская "Рома".

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