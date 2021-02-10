Футболист "Шахтера" заявил о желании перейти в новую команду
Об этом Матвиенко сообщил журналистам "Футбольного формата" в эфире Еспресо.TV.
Также Матвиенко отреагировал на слухи, что Андрей Шевченко покинет сборную Украины ради "Челси".
"Шевченко в "Челси"? Абсолютно нормально. Слухи есть слухи, они ходят вокруг каждого футболиста и тренера. Уверен, что Шевченко будет на Евро с нами. Готов ли я сменить УПЛ на какой-то другой чемпионат? О готовности не знаю. Но, конечно , хотелось бы поиграть в каком-нибудь топ-чемпионате - Италии или Англии", - сказал футболист.
В этом сезоне 24-летний Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 16 матчей и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.
За сборную Украины Николай Матвиенко сыграл 30 матчей.
- Летом прошлого года сообщалось, что донецкий "Шахтер" согласился продать защитника Николая Матвиенко в итальянский "Наполи".
- 2 ноября стало известно, что Матвиенко может продолжить карьеру в английском "Ливерпуле".
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