Футболист "Шахтера" заявил о желании перейти в новую команду

10 февраля, 2021, 23:00

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко заявил, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ или Серии А

Об этом Матвиенко сообщил журналистам "Футбольного формата" в эфире Еспресо.TV.

Также Матвиенко отреагировал на слухи, что Андрей Шевченко покинет сборную Украины ради "Челси".

"Шевченко в "Челси"? Абсолютно нормально. Слухи есть слухи, они ходят вокруг каждого футболиста и тренера. Уверен, что Шевченко будет на Евро с нами. Готов ли я сменить УПЛ на какой-то другой чемпионат? О готовности не знаю. Но, конечно , хотелось бы поиграть в каком-нибудь топ-чемпионате - Италии или Англии", - сказал футболист.

В этом сезоне 24-летний Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 16 матчей и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

За сборную Украины Николай Матвиенко сыграл 30 матчей.

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