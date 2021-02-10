Биатлон расписание гонок и трансляций чемпионата мира-2021

10 февраля, 2021, 07:15

Сегодня, 10 февраля, в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале "UA: Первый".

Чемпионат мира-2021

Поклюка (Словения)

10 февраля

17:00 - Смешанная эстафета

12 февраля

15:30 - Спринт, мужчины

13 февраля

15:30 - Спринт, женщины

14 февраля

14:15 - Гонка преследования, мужчины

16:30 - Гонка преследования, женщины

16 февраля

13:05 - индивидуальная гонка, женщины

17 февраля

15:30 - Индивидуальная гонка, мужчины

18 февраля

16:15 - Одиночная смешанная эстафета

20 февраля

12:45 - Эстафета, женщины

16:00 - Эстафета, мужчины

21 февраля

13:30 - Масс-старт, женщины

16:15 - Масс-старт, мужчины

Напомним, 31 января сборная Украины выиграла бронзовую награду в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Польше.

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