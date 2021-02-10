Биатлон расписание гонок и трансляций чемпионата мира-2021
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.
Все гонки можно будет посмотреть на телеканале "UA: Первый".
Чемпионат мира-2021
Поклюка (Словения)
10 февраля
17:00 - Смешанная эстафета
12 февраля
15:30 - Спринт, мужчины
13 февраля
15:30 - Спринт, женщины
14 февраля
14:15 - Гонка преследования, мужчины
16:30 - Гонка преследования, женщины
16 февраля
13:05 - индивидуальная гонка, женщины
17 февраля
15:30 - Индивидуальная гонка, мужчины
18 февраля
16:15 - Одиночная смешанная эстафета
20 февраля
12:45 - Эстафета, женщины
16:00 - Эстафета, мужчины
21 февраля
13:30 - Масс-старт, женщины
16:15 - Масс-старт, мужчины
- Напомним, 31 января сборная Украины выиграла бронзовую награду в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Польше.
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