Украина завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

31 января, 2021, 15:20

Сборная Украины выиграла бронзовую награду в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Польше

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима использовали 10 запасных патронов и отстали от победителей из Норвегии на 52,2 сек. Серебро получила сборная Германии.

Для сборной Украины эта награда стала на чемпионате Европы в Душниках-Здруй третьей. Ранее серебро в индивидуальной гонке выиграла Анастасия Меркушина, а Артем Прима завоевал золото в пасьюте.

Чемпионат Европы

Смешанная эстафета

31 января

1. Норвегия (Эмили Калкенберг, Осне Скреде, Эрленд Бьонтегорд, Сиверт Гутторм Баккен) - 1: 01.23,7 (1 штрафной круг + 7 запасных патронов)

2. Германия (Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук, Филипп Навратил) - отставание 30,7 (0 + 7)

3. Украина (Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал, Артем Прима) - 52,5 (0 + 10)

Напомним, 30 января Артем Прима стал чемпионом Европы в гонке преследования на чемпионате Европы в Польше.

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