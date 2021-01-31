Украина завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима использовали 10 запасных патронов и отстали от победителей из Норвегии на 52,2 сек. Серебро получила сборная Германии.
Для сборной Украины эта награда стала на чемпионате Европы в Душниках-Здруй третьей. Ранее серебро в индивидуальной гонке выиграла Анастасия Меркушина, а Артем Прима завоевал золото в пасьюте.
Чемпионат Европы
Смешанная эстафета
31 января
1. Норвегия (Эмили Калкенберг, Осне Скреде, Эрленд Бьонтегорд, Сиверт Гутторм Баккен) - 1: 01.23,7 (1 штрафной круг + 7 запасных патронов)
2. Германия (Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук, Филипп Навратил) - отставание 30,7 (0 + 7)
3. Украина (Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал, Артем Прима) - 52,5 (0 + 10)
- Напомним, 30 января Артем Прима стал чемпионом Европы в гонке преследования на чемпионате Европы в Польше.
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