Британский тренер убежден, что Усик сломается под прессингом Джойса

10 февраля, 2021, 14:21

Британский тренер Питер Фьюри считает, что его соотечественник Джо Джойс может победить украинца Александра Усика

Об этом сообщает vRINGe.com .

По его словам, Джойс имеет большие шансы победить Усика в поединке за титул "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской ассоциации).

"Даю ему все шансы. Джо будет готов к бою, отдаст все, что у него есть. Усик немного больше фаворит, но не более. Если Джойс донесет удар, он может нанести значительный ущерб. Плюс мы знаем - у него есть этот природный размер супертяжеловеса. Плюс это будет длинная дистанция. Каким будет Усик, когда он будет находиться под прессингом раунд за раундом? Усику точно нужно этого бояться, потому что мы знаем Джо, он может проходить 12 раундов в любом темпе ", - сказал Фьюри .

Питер Фьюри является родным дядей и одним из тренеров чемпиона мира в супертяжелом весе По версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Ожидается, что победитель их боя встретится с сильнейшим в противостоянии британцев Тайсона Фьюри и Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.

9 февраля стало известно, что Александр Усик встретится с британцем Джо Джойсом в поединке за "временный" титул WBO 17 апреля в Лондоне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb