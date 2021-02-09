Усик узнал дату чемпионского боя против британского тяжеловеса
Об этом сообщает EverythingBoxing в twitter.
Сразу несколько источников близких к переговорам между боксерами утверждают, что бой между Усиком и Джойсом за титул "временного" чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) состоится 17 апреля в Лондоне.
Сейчас стороны близки к подписанию контракта, а оба боксера уже начали подготовку к поединку.
Ожидается, что победитель боя встретится с сильнейшим в противостоянии британцев Тайсона Фьюри и Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Sources: The Oleksandr Usyk - Joe Joyce WBO Interim Heavyweight Title Fight Negotiations are progressing really well with the aim to reach a deal in the next week. April 17 is the working date for this fight on BT Sport. Both men already in training. #boxing #UsykJoyce #WBO- EverythingBoxing (@ EverythingBoxi2) February 8, 2021
- Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между Украинской Александр Усик и британцем Джо Джойсом.
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