Усик узнал дату чемпионского боя против британского тяжеловеса

9 февраля, 2021, 09:09

Украинский боксер Александр Усик встретится с британцем Джо Джойсом в поединке за "временный" титул WBO 17 апреля в Лондоне

Об этом сообщает EverythingBoxing в twitter.

Сразу несколько источников близких к переговорам между боксерами утверждают, что бой между Усиком и Джойсом за титул "временного" чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) состоится 17 апреля в Лондоне.

Сейчас стороны близки к подписанию контракта, а оба боксера уже начали подготовку к поединку.

Ожидается, что победитель боя встретится с сильнейшим в противостоянии британцев Тайсона Фьюри и Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Sources: The Oleksandr Usyk - Joe Joyce WBO Interim Heavyweight Title Fight Negotiations are progressing really well with the aim to reach a deal in the next week. April 17 is the working date for this fight on BT Sport. Both men already in training. #boxing #UsykJoyce #WBO - EverythingBoxing (@ EverythingBoxi2) February 8, 2021

Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между Украинской Александр Усик и британцем Джо Джойсом.

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