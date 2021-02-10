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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд вновь оставил Антоненко под стражей

Апелляционный суд вновь оставил Антоненко под стражей


фото: Сергій Мазур
10 февраля суд в очередной раз отказал защите ветерана и певца Андрея Антоненко в изменении меры пресечения по делу Шеремета

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Апелляция отказала адвокатам в ходатайстве изменить меру пресечения ветерану Андрею Антоненко и выпустить его из СИЗО.

Напомним, Андрей Антоненко находится в заключении в СИЗО с 12 декабря 2019 года. Ему инкриминируют участие в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.

  • 2 февраля Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения Андрею Антоненко еще на два месяца, до 2 апреля
  • 10 февраля впервые за несколько месяцев в ходе заседания в Шевченковском суде подозреваемого по делу Шеремета ветерана и певца Андрея Антоненко выпустили из стеклянного бокса
  • Отметим, в начале января белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужбистов о подготовке убийства Павла Шеремета.
  • В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия".

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