2 февраля, 2021, 20:57

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 2 апреля

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, а у Дугарь продолжают действовать личные обязательства.

Несколько народных депутатов нынешнего и предыдущего созывов парламента (Владимир Арьев, Николай Величкович, София Федина, Андрей Тетерев, Яна Зинкевич, Марина Ионова, Ирина Фриз) подали в суд заявление о готовности взять Антоненко на поруки.

Напомним, журналиста Павла Шеремета взорвали в его авто в центре Киева утром 20 июля 2016 года.

12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь.