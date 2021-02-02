Дело Шеремета: Антоненко, Кузьменко и Дугарь продлили меры пресечения до апреля
2 февраля, 2021, 20:57
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 2 апреля
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, а у Дугарь продолжают действовать личные обязательства.
Несколько народных депутатов нынешнего и предыдущего созывов парламента (Владимир Арьев, Николай Величкович, София Федина, Андрей Тетерев, Яна Зинкевич, Марина Ионова, Ирина Фриз) подали в суд заявление о готовности взять Антоненко на поруки.
- Напомним, журналиста Павла Шеремета взорвали в его авто в центре Киева утром 20 июля 2016 года.
- 12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь.
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