Внеочередные выборы мэра Харькова состоятся осенью, - Тимошенко

9 февраля, 2021, 22:21

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что выборы городского головы Харькова состоятся осенью

Об этом он сказал в интервью "НВ" .

"Я думаю, потому что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду (по состоянию на 25 января парламент получил лишь часть документов) выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью" , - отметил заместитель руководителя ОПГ.

Напомним, что 61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите, куда был госпитализированы 16 сентября с коронавирусом.

Отметим, что комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти обратился к секретарю Харьковского горсовета Игоря Терехова с просьбой направить решение о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса.

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