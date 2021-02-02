Выборы мэра Харькова: комитет Рады просит горсовет передать недостающую документацию

2 февраля, 2021, 19:47

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти обратился к секретарю Харьковского горсовета Игорю Терехову с просьбой направить решение о принятии к сведению факт смерти Геннадия Кернеса

Этот факт подтвердил директор Департамента Харьковского горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, сообщает Укринформ.

"Действительно, на имя секретаря горсовета Игоря Терехова из профильного комитета Верховной Рады поступило электронное письмо с просьбой направить решение мэрии о принятии к сведению факта смерти городского головы Геннадия Кернеса", - отметил Сидоренко.

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По его словам, Терехов ответит на просьбу.

Верховная Рада не может назначить внеочередные выборы городского головы Харькова, поскольку до сих пор не получила всех необходимых документов.