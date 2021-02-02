Выборы мэра Харькова: комитет Рады просит горсовет передать недостающую документацию
2 февраля, 2021, 19:47
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти обратился к секретарю Харьковского горсовета Игорю Терехову с просьбой направить решение о принятии к сведению факт смерти Геннадия Кернеса
Этот факт подтвердил директор Департамента Харьковского горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, сообщает Укринформ.
"Действительно, на имя секретаря горсовета Игоря Терехова из профильного комитета Верховной Рады поступило электронное письмо с просьбой направить решение мэрии о принятии к сведению факта смерти городского головы Геннадия Кернеса", - отметил Сидоренко.
Читайте также: "Без сопроводительных документов": Рада получила письмо о назначении выборов мэра Харькова, - нардеп
По его словам, Терехов ответит на просьбу.
- Верховная Рада не может назначить внеочередные выборы городского головы Харькова, поскольку до сих пор не получила всех необходимых документов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти