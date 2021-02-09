В Тель-Авиве будут бесплатно вакцинировать украинцев и других иностранцев, получающих статус беженцев
9 февраля, 2021, 16:42
В Тель-Авиве с 9 февраля начали проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса иностранцев
Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РБК-Украина.
Прививать будут и соискателей статуса беженцев. Отмечается, что в центры вакцинации образовались очереди. Среди иностранцев, которые сделали прививки в первый день этой программы - граждане Филиппин, Молдовы и Нигерии. Известно, что вакцинировать также будут и украинцев, получающих в Израиле статус беженца.
Напомним, в Израиле вакцинировали против коронавируса почти четверть жителей страны. Так, вакцину от COVID-19 получили 2,5 млн человек.
- Ранее сообщалось, что Twitter удалила 8,4 тыс. записей в микроблоге, содержащих дезинформацию о коронавирусе.
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