В Тель-Авиве будут бесплатно вакцинировать украинцев и других иностранцев, получающих статус беженцев

9 февраля, 2021, 16:42

В Тель-Авиве с 9 февраля начали проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса иностранцев

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РБК-Украина.

Прививать будут и соискателей статуса беженцев. Отмечается, что в центры вакцинации образовались очереди. Среди иностранцев, которые сделали прививки в первый день этой программы - граждане Филиппин, Молдовы и Нигерии. Известно, что вакцинировать также будут и украинцев, получающих в Израиле статус беженца.