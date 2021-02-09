 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Тель-Авиве будут бесплатно вакцинировать украинцев и других иностранцев, получающих статус беженцев

В Тель-Авиве будут бесплатно вакцинировать украинцев и других иностранцев, получающих статус беженцев


фото: reuters
В Тель-Авиве с 9 февраля начали проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса иностранцев

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает РБК-Украина.

Прививать будут и соискателей статуса беженцев. Отмечается, что в центры вакцинации образовались очереди. Среди иностранцев, которые сделали прививки в первый день этой программы - граждане Филиппин, Молдовы и Нигерии. Известно, что вакцинировать также будут и украинцев, получающих в Израиле статус беженца.

Напомним, в Израиле вакцинировали против коронавируса почти четверть жителей страны. Так, вакцину от COVID-19 получили 2,5 млн человек.

  • Ранее сообщалось, что Twitter удалила 8,4 тыс. записей в микроблоге, содержащих дезинформацию о коронавирусе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать