Фейки о коронавирусе: почти за год Twitter удалил более 8 тыс. записей

Об этом свидетельствует сообщение на сайте компании.

Представитель соцсети по вопросам управления и филантропии в Испании Камино Рохо отметила, что в марте прошлого года для пользователей платформы вступили в силу новые правила, призванные свести к минимуму дезинформацию о причинах возникновения, способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом.

"С тех пор наши команды удалили 8493 твиты, а наши автоматизированные системы обжаловали (утверждение владельцев, - ред.) 11,6 млн аккаунтов, которые сделали обсуждение COVID-19 объектом спама и манипулирования", - отметила представитель компании.

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