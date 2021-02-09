Фейки о коронавирусе: почти за год Twitter удалил более 8 тыс. записей
9 февраля, 2021, 15:55
Компания Twitter удалила 8,4 тыс. записей в микроблоге, содержащих дезинформацию о коронавирусе
Об этом свидетельствует сообщение на сайте компании.
Представитель соцсети по вопросам управления и филантропии в Испании Камино Рохо отметила, что в марте прошлого года для пользователей платформы вступили в силу новые правила, призванные свести к минимуму дезинформацию о причинах возникновения, способах профилактики заболевания, вызываемого коронавирусом.
"С тех пор наши команды удалили 8493 твиты, а наши автоматизированные системы обжаловали (утверждение владельцев, - ред.) 11,6 млн аккаунтов, которые сделали обсуждение COVID-19 объектом спама и манипулирования", - отметила представитель компании.
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