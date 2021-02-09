Снегопад в Киеве продолжается уже 30 часов и продолжится 10 февраля, - КГГА

9 февраля, 2021, 09:37

По прогнозам, снегопад в Киеве не закончится до 10 февраля

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Ночью на дорогах работали 459 единиц спецтехники Киевавтодора.

Расчищены дороги и тротуары засыпает снова, потому коммунальщики убирают дороги повторно.

Водителей призвали не покидать авто на обочинах дорог, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.