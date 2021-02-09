Снегопад в Киеве продолжается уже 30 часов и продолжится 10 февраля, - КГГА
9 февраля, 2021, 09:37
По прогнозам, снегопад в Киеве не закончится до 10 февраля
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Ночью на дорогах работали 459 единиц спецтехники Киевавтодора.
Расчищены дороги и тротуары засыпает снова, потому коммунальщики убирают дороги повторно.
Водителей призвали не покидать авто на обочинах дорог, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти