 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоСнегопад в Киеве продолжается уже 30 часов и продолжится 10 февраля, - КГГА

Снегопад в Киеве продолжается уже 30 часов и продолжится 10 февраля, - КГГА


фото: КМДА
По прогнозам, снегопад в Киеве не закончится до 10 февраля

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Ночью на дорогах работали 459 единиц спецтехники Киевавтодора.

Расчищены дороги и тротуары засыпает снова, потому коммунальщики убирают дороги повторно.

Водителей призвали не покидать авто на обочинах дорог, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать