"Патриотизму Зеленского - грош цена", - Федина

9 февраля, 2021, 13:09

"Ведь он до сих пор, как президент и верховный главнокомандующий, не высказал своей позиции по агрессии России против Украины", - говорит народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" София Федина

В эфире программы "Главное" телеканала "Еспресо" политики на и общественный деятель сделала предположение, что российские власти лишь словесной поддержкой "Оппозиционного платформы - За жизнь" не ограничатся.

Напомним, 6 февраля заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель российской политической партии "единная Россия" Дмитрий Медведев обсудил по телефону с председателем политического совета партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком санкции, которые ввела украинская власть против трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK. Медведев выразил поддержку усилиям "ОПЗЖ" по "недопущению введения цензуры" в Украине, а блокирование "оппозиционных" СМИ назвал таким, что "нет ничего общего с декларируемыми украинскими властями европейскими ценностями".

"Ответ (Российской Федерации. -" Еспресо.Захид ") уже пошел со ссылкой обстрелов по фронту, в частности активизацией снайперов, которые уже ранили и убили много наших военнослужащих. И здесь мы гвоздиком прибиваем к полу Зеленского и весь его патриотизм. Меня, честно говоря, очень бесит, что куча патриотических людей начали говорить, какой Зеленский молодец. Хорошо, он запретил телеканалы. Ок, скажем, что это даже было искренне. Андрей Антоненко сидит? Сидит. Военных на фронте убивают? убивают? Раненых много? Многие. Подтягиваются войска Московской Федерации. Где реакция верховного главнокомандующего? И пока, как минимум здесь, Зеленский как президент не выразит свою позицию, грош цена всему его патриотизму ", - резюмировала София Федина.

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