Оккупанты в Крыму запланировали 65 мероприятий для обеспечения водой полуострова

9 февраля, 2021, 14:02

В программе оккупантов с "развития Крыма" запланировано более 60 мероприятий, направленных на обеспечение пресной водой полуострова

Об этом сообщил вицепремьер России Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства.

"Вторым важнейшим направлением работы в Крыму является обеспечение качественным водоснабжением - то, что мы утвердили в отдельную программу. В общем по этой программе у нас запланировано около 65 мероприятий, предусматривающих добычу воды, очистки ее, доставку во все населенные пункты с учетом перспективы развития Крыма ", - сказал он.

Он не конкретизировал, о каких именно мерах идет речь.

1 февраля стало известно, что в оккупированном Крыму из-за падения запасов воды в водохранилищах, расконсервированы скважины с водой повышенной жесткости.