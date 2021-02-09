Оккупанты в Крыму запланировали 65 мероприятий для обеспечения водой полуострова
9 февраля, 2021, 14:02
В программе оккупантов с "развития Крыма" запланировано более 60 мероприятий, направленных на обеспечение пресной водой полуострова
Об этом сообщил вицепремьер России Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства.
"Вторым важнейшим направлением работы в Крыму является обеспечение качественным водоснабжением - то, что мы утвердили в отдельную программу. В общем по этой программе у нас запланировано около 65 мероприятий, предусматривающих добычу воды, очистки ее, доставку во все населенные пункты с учетом перспективы развития Крыма ", - сказал он.
Он не конкретизировал, о каких именно мерах идет речь.
- 1 февраля стало известно, что в оккупированном Крыму из-за падения запасов воды в водохранилищах, расконсервированы скважины с водой повышенной жесткости.
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