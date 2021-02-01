Оккупанты заявляют о "катастрофическом снижении" запасов воды еще в одном крымском водохранилище

1 февраля, 2021, 21:22

В оккупированном Крыму из-за падения запасов воды в водохранилище расконсервированы скважины с водой повышенной жесткости

Об этом Крім.Реалии сообщает со ссылкой на "руководителя" предприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова,

"В Белогорском районе Крыма поселок Зуя и село Крымская Роза страдают от острого дефицита воды из-за обмеления местного Балановского водохранилища", - сообщил Баженов.

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По его словам, ситуация с водой в этих населенных пунктах может быть "хуже, чем в Симферополе".