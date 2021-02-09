Не смогли танками, не смогут и мягкой силой, - Кулеба ответил на упреки Кремля об украинцах как части "русского мира"
Об этом он написал в Twitter.
"Россия не смогла продвинуть" русский мир "в Украине танками. И мягкой силой не сможет." Русский мир "- это однообразие, в которой нет никого, кроме россиян", - отметил министр
Он добавил, что украинский мир - это многообразие и свобода быть собой.
Читайте также: Песков назвал русскоязычных украинцев частью "русского мира" и добавил, что отрицание этого Украиной Кремлю "не нравится"
"Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", - пудсумував Кулеба.
Россия не смогла продвинуть «русский мир» в Украине танками. И мягкой силой не сможет. «Русский мир» - это однообразие, в котором нет никого, кроме русских. Украинский Мир - это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 9, 2021
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти