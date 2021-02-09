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Espreso.tvОбществоНе смогли танками, не смогут и мягкой силой, - Кулеба ответил на упреки Кремля об украинцах как части "русского мира"

Не смогли танками, не смогут и мягкой силой, - Кулеба ответил на упреки Кремля об украинцах как части "русского мира"


фото: ukrinform
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление пресс-екретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что Украина якобы часть "русского мира"

Об этом он написал в Twitter.

"Россия не смогла продвинуть" русский мир "в Украине танками. И мягкой силой не сможет." Русский мир "- это однообразие, в которой нет никого, кроме россиян", - отметил министр

Он добавил, что украинский мир - это многообразие и свобода быть собой.

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"Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", - пудсумував Кулеба.

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