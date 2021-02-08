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Espreso.tvОбществоПесков назвал русскоязычных украинцев частью "русского мира" и добавил, что отрицание этого Украиной Кремлю "не нравится"

Песков назвал русскоязычных украинцев частью "русского мира" и добавил, что отрицание этого Украиной Кремлю "не нравится"


фото: reuters
Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы часть "русского мира"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на росСМИ.

Песков на пресс-конфенренции ответил на вопрос, является ли Украина частью «русского мира».

"Безусловно. На Украине живет очень много русских и русскоязычных, они все относятся к "русскому миру". Культурные связи, исторические, общие - отрицать их было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия отрицания имеет место в Украине, но нам это не нравится", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что для российского государства "русский мир", его защита и развитие отношений как было, так и будет оставаться приоритетом.

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