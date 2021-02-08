Песков назвал русскоязычных украинцев частью "русского мира" и добавил, что отрицание этого Украиной Кремлю "не нравится"

8 февраля, 2021, 12:08

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы часть "русского мира"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на росСМИ.

Песков на пресс-конфенренции ответил на вопрос, является ли Украина частью «русского мира».

"Безусловно. На Украине живет очень много русских и русскоязычных, они все относятся к "русскому миру". Культурные связи, исторические, общие - отрицать их было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия отрицания имеет место в Украине, но нам это не нравится", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что для российского государства "русский мир", его защита и развитие отношений как было, так и будет оставаться приоритетом.