Песков назвал русскоязычных украинцев частью "русского мира" и добавил, что отрицание этого Украиной Кремлю "не нравится"
8 февраля, 2021, 12:08
Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы часть "русского мира"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на росСМИ.
Песков на пресс-конфенренции ответил на вопрос, является ли Украина частью «русского мира».
"Безусловно. На Украине живет очень много русских и русскоязычных, они все относятся к "русскому миру". Культурные связи, исторические, общие - отрицать их было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия отрицания имеет место в Украине, но нам это не нравится", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что для российского государства "русский мир", его защита и развитие отношений как было, так и будет оставаться приоритетом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти