На въездах в Киев накопилось более 1400 грузовиков, - Укравтодор

9 февраля, 2021, 14:48

9 февраля на въездах в столицу накопилось более 1400 грузовиков из-за ограничений на въезд крупногабаритной техники в город

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Сейчас на въездах в Киев скученно более 1400 грузовиков. Ограничения для фур въезжать в город затрудняет движение для авто, снегоуборочной техники и водителей грузовиков, которые почти сутки ждали, когда откроют город", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Укравтодоре, что в ночь на вторник, 9 февраля, был обеспечен проезд государственными дорогами Киевской области и расчищено 50 км основных магистралей столицы.

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Часть фур уже пропустили в Киев.

Отмечается, что за несколько часов работы это позволило пустить в Киев часть фур, которые еще с вечера понедельника скапливаются на въездах в город. Речь идет о вул.Бажана, что ведет к трассе М-03 Киев - Харьков, о ул.Заболотного - М-05 Киев - Одесса, а также о подъезде к Киеву по Житомирской трассе от границы с областью до м. "Житомирская" , - говорится в сообщении.

Напомним, КГГА сообщила, что снегопад в Киеве продолжится 10 февраля.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обустроила пункты обогрева для водителей на восьми въездах в Киев.

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