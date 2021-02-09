Лидер "Шахтера" отказался переходить в российский клуб
Об этом сообщает Globo Esporte .
У Тайсона летом заканчивается контракт с "Шахтером" и он уже имеет право вести переговоры с другими клубами. По информации издания, полузащитник получил предложения из России, Китая и ОАЭ. Игрок отказался их рассматривать, ведь намерен вернуться в бразильский "Интернасьональ", откуда перешел в "Шахтер" в 2010 году.
Донецкий клуб также делал попытки договориться с Тайсоном о продолжении сотрудничества, но он отказался.
Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за дончан 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Также 33-летний бразилец выступал за "Металлист". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.
- 22 декабря стало известно, что Тайсон согласовал условия контракта с бразильским "Интернасьональ".
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