Латвия запретила вещание еще 16 российским телеканалам

9 февраля, 2021, 14:04

9 февраля 16 российских телеканалов были запрещены к показу в стране

Об этом сообщил глава латвийской Нацсовета по вопросам электронных СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш, передает " Укринформ ".

"Сегодня утром NEPLP решил исключить 16 каналов из списка передаваемых в Латвии каналов, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic. Решение было принято потому, что вообще не было возможности получить информацию о том, что кто-то представлять эти каналы в Латвии", - сообщил Аболиньш.

В запрещенный список попали: REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, Киномикс, Наше новое кино, Родное кино, Индийское кино, кинокомедии, КВН ТВ, Кухня ТВ Бокс ТВ и HD Life .

Латвийская Нацсовет не имеет информации, кто представляет данные и телеканалы в стране.

Напомним, 8 февраля в Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за язык ненависти против Украины

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