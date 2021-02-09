Латвия запретила вещание еще 16 российским телеканалам
Об этом сообщил глава латвийской Нацсовета по вопросам электронных СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш, передает " Укринформ ".
"Сегодня утром NEPLP решил исключить 16 каналов из списка передаваемых в Латвии каналов, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic. Решение было принято потому, что вообще не было возможности получить информацию о том, что кто-то представлять эти каналы в Латвии", - сообщил Аболиньш.
В запрещенный список попали: REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, Киномикс, Наше новое кино, Родное кино, Индийское кино, кинокомедии, КВН ТВ, Кухня ТВ Бокс ТВ и HD Life .
Латвийская Нацсовет не имеет информации, кто представляет данные и телеканалы в стране.
- Напомним, 8 февраля в Латвии запретили телеканал "Россия РТР" за язык ненависти против Украины
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