В Латвии запретили канал "Россия РТР" за язык ненависти против Украины

8 февраля, 2021, 12:50

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию "Россия РТР" на территории страны

Об этом заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш, сообщает Delfi.

"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", - подчеркнул Аболиньш.

Летом NEPLP констатировала разжигание ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале и начала процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева в разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом.

В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы "успокоить обе стороны конфликта".

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.

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