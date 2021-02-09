Даже если одобрит ЕС: Литва не будет закупать российскую вакцину "Спутник V"
9 февраля, 2021, 13:33
Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните заявила, что страна не будет покупать вакцину "Спутник V", даже если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным препаратам
Об этом сообщает LRT.
По ее словам, в "портфеле вакцин" Литвы и ее союзников уже есть ряд вакцин, зарегистрированных или находятся в процессе регистрации.
Литовские граждане будут привиты вакцинами, которые производятся в странах трансатлантического партнерства.
Читайте также: Первая страна ЕС разрешила использование российской вакцины от COVID-19
"Я уверена, что нам нет необходимости рассматривать этот (российский - ред.) вариант", - подчеркнула премьер.
По ее словам, попытки российского руководства "предложить вакцину, когда сами россияне еще не вакцинированы" похожи на геополитическую игру.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти