Даже если одобрит ЕС: Литва не будет закупать российскую вакцину "Спутник V"

9 февраля, 2021, 13:33

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните заявила, что страна не будет покупать вакцину "Спутник V", даже если ее одобрит Европейское агентство по лекарственным препаратам

Об этом сообщает LRT.

По ее словам, в "портфеле вакцин" Литвы и ее союзников уже есть ряд вакцин, зарегистрированных или находятся в процессе регистрации.

Литовские граждане будут привиты вакцинами, которые производятся в странах трансатлантического партнерства.

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"Я уверена, что нам нет необходимости рассматривать этот (российский - ред.) вариант", - подчеркнула премьер.

По ее словам, попытки российского руководства "предложить вакцину, когда сами россияне еще не вакцинированы" похожи на геополитическую игру.