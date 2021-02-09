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Espreso.tvСпортБывший лидер "Шахтера" может продолжить карьеру в АПЛ

Бывший лидер "Шахтера" может продолжить карьеру в АПЛ


фото: Getty Images
Хавбек туринского "Ювентуса" Дуглас Коста может продолжить карьеру в английском "Лидсе"

Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, тренерский штаб "Лидса" активно интересуются Дугласом Костой. Главный тренер Марсело Бьелса видит в бразильце футболиста, способного заменить Рафинью, который близок к трансферу в "Ливерпуль".

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В этом сезоне Дуглас Коста провел за "Баварию" 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Бразилец чаще появляется на поле выходя на замену.

Дуглас Коста выступал за донецкий "Шахтер" с 2010-го по 2015-й год.

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