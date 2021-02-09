Бывший лидер "Шахтера" может продолжить карьеру в АПЛ

9 февраля, 2021, 21:27

Хавбек туринского "Ювентуса" Дуглас Коста может продолжить карьеру в английском "Лидсе"

Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, тренерский штаб "Лидса" активно интересуются Дугласом Костой. Главный тренер Марсело Бьелса видит в бразильце футболиста, способного заменить Рафинью, который близок к трансферу в "Ливерпуль".

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В этом сезоне Дуглас Коста провел за "Баварию" 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Бразилец чаще появляется на поле выходя на замену.

Дуглас Коста выступал за донецкий "Шахтер" с 2010-го по 2015-й год.

В августе сообщалось, что английский "Манчестер Юнайтед" интересуется Дугласом Костой.