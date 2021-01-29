Бывший лидер "Шахтера" может покинуть "Баварию" ради "Милана"
Об этом сообщает Football Italia.
В этом сезоне 30-летний Дуглас Коста выступает на правах аренды за мюнхенскую "Баварию". Немецкий клуб не собирается выкупать контракт футболиста. "Ювентус" может прервать аренду бразильца.
По информации источника, у Косты есть активный интерес от "Милана", который хотел бы усилить фланг атаки. Итальянцы хотели бы взять футболиста в аренду до конца сезона.
В этом сезоне Дуглас Коста провел за "Баварию" 17 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Бразилец чаще появляется на поле, выходя на замену.
Дуглас Коста выступал за донецкий "Шахтер" с 2010-го по 2015-й год.
- В августе сообщалось, что английский "Манчестер Юнайтед" интересуется Дугласом Костой .
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