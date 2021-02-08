В ОПУ не рассматривают отставку правительства, - заместитель Ермака

8 февраля, 2021, 12:26

8 февраля заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко публично отрицал проведение консультаций об отставке правительства

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга, передает "Цензор".

"Вообще не знаю такой информации. Я видел ее в некоторых СМИ, но о том, что идут какие-то консультации... Эта информация не соответствует действительности. Денис Анатольевич работает на рабочем месте, и этот вопрос вообще не стоит", - сказал Тимошенко.

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