Отставку Зеленского поддерживают 50% украинцев, 24% считают его виновным в росте тарифов, - опрос

4 февраля, 2021, 23:28

Идею отставки Владимира Зеленского с поста президента Украины и назначения досрочных президентских выборов поддерживают 50% украинцев, против - 46%

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 февраля 2021 года.

При этом роспуск Верховной Рады и досрочные парламентские выборы поддерживают 63% опрошенных, против высказались 30%.

Отставку Кабинета министров и назначение нового правительства поддерживают 62% респондентов, не поддерживают - 29%.

"В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов выросла с 58% до 63%, президентских - с 39% до 50%, избрание нового КМУ - с 60% до 62%", - отмечают авторы исследования.

Кроме того, 24% опрошенных считают президента страны ответственным за повышение тарифов, на Верховную Раду возлагают ответственность 29% респондентов, 36% считают виновным правительство.

При этом 89% опрошенных поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов, 10% выступают против.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021 года.

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