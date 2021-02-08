В Киеве синоптики прогнозируют усиление снегопада ночью
8 февраля, 2021, 21:33
Синоптики прогнозируют в столице усиление снегопада в ночное время
Об этом сообщает КГГА.
"Снегопад продолжается уже более 19 часов. Дорожники столицы продолжают очищать город от снега. Сейчас работает 462 единицы спецтехники. Также задействованы 540 работников в составе 68 бригад по ручной уборке", - говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют усиление снегопада в ночное время: 10-12 см снега выпадет в столице до утра. Будет идти снег и в течение 9 февраля.
"Настоятельно просим не использовать собственный автомобиль во время снегопада. Уменьшение нагрузки, в частности, автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды", - добавили в сообщении.
- Напомним, что КГГА просит оставлять детей дома.
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