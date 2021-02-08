В Киеве синоптики прогнозируют усиление снегопада ночью

Об этом сообщает КГГА.

"Снегопад продолжается уже более 19 часов. Дорожники столицы продолжают очищать город от снега. Сейчас работает 462 единицы спецтехники. Также задействованы 540 работников в составе 68 бригад по ручной уборке", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют усиление снегопада в ночное время: 10-12 см снега выпадет в столице до утра. Будет идти снег и в течение 9 февраля.

"Настоятельно просим не использовать собственный автомобиль во время снегопада. Уменьшение нагрузки, в частности, автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды", - добавили в сообщении.

Напомним, что КГГА просит оставлять детей дома.

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