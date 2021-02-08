Из-за непогоды КГГА просит оставлять детей дома

Об этом сообщила КГГА.

"Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", - отметил в. о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

По его словам, не стоит без необходимости пользоваться собственным транспортом и призвал не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега. Уменьшение нагрузки на автодороги позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды.

"Педагогические коллективы ориентированы максимально эффективно организовать учебный процесс и проинформировать родителей", - подчеркнул он.

По информации Украинского гидрометцентра, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью - значительный снег, порывы ветра 15-20 м / с.

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