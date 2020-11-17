Один из лучших форвардов в истории "Барселоны" заразился COVID-19
Об этом сообщает Федерация футбола Уругвая в twitter.
Суарес заразился во время пребывания в расположении сборной Уругвая. Кроме него, положительные тесты на COVID-19 сдал вратарь Родриго Муньос и один из представителей персонала сборной.
Из-за болезни Суарес не сыграет в матче квалификации чемпионата мира-2022 против сборной Бразилии, который состоится 18 ноября.
Также уругваец пропустит игру чемпионата Испании против своего бывшего клуба - "Барселоны", которая состоится 21 ноября.
За "Барселону" Луис Суарес выступал с 2014 года и является одним из лучших форвардов в истории клуба. В целом он сыграл за команду 283 матча и забил 198 голов. Больше Суареса мячей только у Лионеля Месси - 634 - и Сезара Родригеса - 232.
В сентябре 33-риичний Суарес перешел в "Атлетико".
Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF- AUF (@AUFOficial) November 16, 2020
- Напомним, 24 сентября Луис Суарес перешел из "Барселоны" в другой испанский клуб - "Атлетико".
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