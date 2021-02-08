Украина вошла в Комитет продовольственной безопасности ООН

8 февраля, 2021, 13:57

Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности Организации объединенных наций (ООН)

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Согласно сообщению, 8 февраля Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности ООН на его 47-й сессии в Риме.

Отмечается, что Комитет является международной межправительственной платформой сотрудничества стран для обеспечения безопасности. Он подчиняется Генеральной Ассамблее ООН через Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) и Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже является гарантом продовольственной безопасности во многих странах мира благодаря мощному продовольственному экспорту.

"Вхождение в Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН предоставляет нашей стране дополнительные возможности влияния на глобальную продовольственную политику. Украина и дальше укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности", - цитирует пресс-служба слова министра.

Министр напомнил, что по результатам 2019-2020 маркетингового года (июль 2019 - июнь 2020 года) Украина заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, второе - по экспорту ячменя, вошла в четверку крупнейших экспортеров кукурузы и пятерку крупнейших экспортеров пшеницы.

«Важная роль нашего государства особенно проявилась с началом пандемии, когда нарушились глобальные цепочки поставки товаров. Украина продолжила выполнять свои обязательства и существенно способствовала продовольственной безопасности своих партнеров на Ближнем Востоке, в Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Африке", - напомнил Дмитрий Кулеба.

Дипломат напомнил, что утверждение в роли гаранта мировой продовольственной безопасности никоим образом не должно влиять на продовольственный баланс внутри нашего государства. Поскольку, по оценкам экспертов, национальным запасам продовольствия ничего не угрожает, угроз ни для экспорта, ни для внутреннего потребления нет.

Напомним, Украина пообещала не применять ограничений на экспорт продовольствия в гуманитарных целях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb