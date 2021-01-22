Украина пообещала не применять ограничения на экспорт продовольствия для гуманитарных целей

22 января, 2021, 11:56

Украина поддержала Совместное заявление стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) об отказе от ограничений и запретов на экспорт продуктов питания для некоммерческих гуманитарных целей

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, 21 января около 80 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО), в том числе Украины поддержали Совместное заявление, предусматривающее отказ от применения запретов и ограничений на экспорт продуктов питания для некоммерческих гуманитарных целей Всемирной продовольственной программой.

В пресс-служба отметили, что Украина является одним из крупных экспортеров отдельных видов сельскохозяйственных товаров и вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность и достижения Целей устойчивого развития, в частности по преодолению голода, достижения продовольственной безпкеы, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сел хозяйства.

Отмечается, что заявление ВТО является важным, учитывая ситуацию, которая сложилась в результате распространения пандемии COVID-19, что приводит к увеличению неопределенности на сельскохозяйственных рынках и ухудшение положения бедного населения в мире, в частности, в результате введения ограничений экспорта сельскохозяйственной продукции.

В ведомстве пояснили, что меры, ограничивающие экспорт, даже те, которые могут быть оправданы по правилам ВТО, нарушают региональные и глобальные цепи поставок, уменьшают стимулы для производства сельскохозяйственных товаров, вызывают нестабильность и рост цен, могут приводить к дефициту продовольствия и угрожать глобальной продовольственной безопасности.

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