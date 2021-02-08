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Espreso.tvОбществоСтепанов обещал на совещании у Зеленского, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля, - нардеп-"слуга" Радуцкий

Степанов обещал на совещании у Зеленского, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля, - нардеп-"слуга" Радуцкий


фото: reuters
Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что вакцинация от COVID-19 начнется в Украине 15 февраля

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Интерфакс-Украина.

"Министр Степанов лично гарантировал и на встрече с фракцией "Слуга народа", и на совещании у президента Украины, в Министерстве здравоохранения, что со второй недели, где-то с 15 февраля, начнется вакцинация первыми дозами вакцины, которые поступят в Украину через систему COVAX. Это будет вакцина Pfizer", - сказал Радуцкий.

Он сказал, что доверяет Степанову.

"Надеюсь, что 15-го первые наши врачи, медицинские сестры, санитарки, которые будут работать на мобильных бригадах по вакцинации, и тот медицинский персонал, что работает в инфекционных больницах с больными COVID-19, получат первые дозы вакцины", - подытожил Радуцкий.

  • Напомним, ранее премьер Шмыгаль рассказал, как будет проходить кампания по вакцинации от COVID-19.

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