Степанов обещал на совещании у Зеленского, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля, - нардеп-"слуга" Радуцкий
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Интерфакс-Украина.
"Министр Степанов лично гарантировал и на встрече с фракцией "Слуга народа", и на совещании у президента Украины, в Министерстве здравоохранения, что со второй недели, где-то с 15 февраля, начнется вакцинация первыми дозами вакцины, которые поступят в Украину через систему COVAX. Это будет вакцина Pfizer", - сказал Радуцкий.
Он сказал, что доверяет Степанову.
"Надеюсь, что 15-го первые наши врачи, медицинские сестры, санитарки, которые будут работать на мобильных бригадах по вакцинации, и тот медицинский персонал, что работает в инфекционных больницах с больными COVID-19, получат первые дозы вакцины", - подытожил Радуцкий.
- Напомним, ранее премьер Шмыгаль рассказал, как будет проходить кампания по вакцинации от COVID-19.
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