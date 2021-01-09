Лучший бомбардир УПЛ отказал "Динамо" ради другого клуба

9 января, 2021, 19:33

Иранский форвард "Олимпика" Шахаб Захеди, которого приглашало "Динамо", перешел в "Зарю"

Об этом сообщил журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.

По его информации, Шахаб Захеди подписал с "Зарей" предварительный контракт.

Иранец доиграет сезон в "Олимпик", а летом на правах свободного агента перейдет в луганский клуб.

Также существует вероятность, что клубы договорятся о компенсации. В таком случае, форвард может стать игроком "Зари" уже зимой.

В нынешнем сезоне 25-летний Захеди сыграл в чемпионате Украины 11 матчей и забил 8 голов. Иранец делит лидерство в споре лучших бомбардиров УПЛ с Виктором Цыганковым из "Динамо".

У Шахаба предварительный контракт с "Зарей", который вступает в силу с лета. Нынешний сезон бомбардир должен доиграть в "Олимпике", если клубы уже сейчас не договорятся о какой-то компенсации. - Igor Burbas (@iburbas) January 9, 2021 года

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