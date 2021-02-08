"Он был защитником украинцев": Княжицкий открыл выставку книг Станислава Винценза
Инициатором и меценатом выставки сборки книг писателя Станислава Винценза встал народный депутат Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV .
"Эти книги из Германии. Благодаря семье Винценза, его потомкам, нам удалось вернуть Винценза сюда в Украину. Он любил Украину. Это действительно большой европейский интеллектуал, очень известный писатель, написавший крупнейший украинский эпос о жизни гуцулов "На высокой горной долине", но кроме того, что он исследовал Гомера, он защищал украинцев, он сделал очень много для украинского дела. К сожалению, вынужден был жить в эмиграции", - рассказал политик
"Нам очень приятно, что его книги попали сюда, потому что это не просто книги, это действительно редкие книги с автографами Чеслава Милоша, например, Ежи Гедройца, многих других польских и европейских интеллектуалов", - добавил он.
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По словам Княжицкого, переоценить важность сборки сложно.
"Мы хотим, чтобы в будущем она (сборник, - Ред.) стала основой музея Винценза, Центра Винценза, а пока она будет доступна в УКУ для студентов и преподавателей", - добавил народный депутат.
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