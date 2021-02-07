Библиотека европейского философа Станислава Винценза вернулась в Украину
В понедельник, 8 февраля в 16:00 во Львовском историческом музее (Итальянский дворик) состоится открытие выставки "Винценз. Библиотека", посвященной выдающейся личности, польскому писателю и философу Станиславу Винцензу.
Частная библиотека "Гомера Гуцульщины" вернулась в Украину при содействии народного депутата Николая Княжицкого.
Экспозицию выставки составят почти 1000 раритетных книг. Среди них уникальные издания Гомера, Данте, Шекспира, Платона. А также экземпляры с автографами и посвящениями современников и друзей писателя - Ежи Гедройца, Чеслава Милоша, Юзефа Чапского, Густава Герлинг-Грудзинского, многочисленных французских, немецких, американских интеллектуалов.
Библиотека Винценза была приобретена в Германии.
"Винценз вернется не просто во Львов - он вернется в центр города, так как на его библиотеку смогут посмотреть люди прямо на площади Рынок, зайдя в Итальянский дворик в доме Корнякта, поднявшись на второй этаж в прекрасный величественный зал, из окон которого видно сердце города Льва. А потом библиотека Винценза станет доступна для студентов и исследователей со всего мира, потому что она будет открытой для осмотра, для работы, для обработки в лучшем украинском высшем учебном заведении - украинском католическом университете ", - отмечает Николай Княжицкий
Выставка будет представлена широкой общественности зрителей во Львовском историческом музее с 8 до 21 февраля. После этого книги будут депонированы в информационно-культурном центре им. Митрополита Андрея Шептицкого Украинского католического университета во Львове.
Инициатор и меценат выставки - народный депутат Украины Николай Княжицкий.
Организатор: Общественная организация "Всеукраинский демократический форум", медийный партнер - телеканал "Эспрессо".
Автор экспозиции - известный украинский художник и искусствовед Влодко Костырко.
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