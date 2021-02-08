Отстранение Тупицкого: ОАСК отказал в иске против УГО

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК постановил - отказать в его (искового заявления - ред.) удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого. Истцом представлены надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по этому делу ", - говорится в сообщении.

По мнению суда, применение выбранных истцом мер обеспечения иска "не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу".

Напомним, что глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил два протокола в отношении отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого из-за конфликта интересов из-за незадекларированного участка в оккупированном Крыму.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb