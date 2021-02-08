Можно только удивляться, как меняется вектор высказываний Кравчука о Донбассе, - Забродский

8 февраля, 2021, 21:07

Высказывания первого президента Леонида Кравчука о ситуации на Донбассе зависят от указаний, которые он получает

Такое мнение высказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" и генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.TV .

"Можно только удивляться, как меняется вектор высказываний по Донбассу господина Кравчука. Я уверен, что такие изменения связаны с указаниями, которые он получает для того, чтобы двигать процесс, или комментировать процесс. Также, считаю, что при отсутствии военного опыта Леонид Макарович говорил образно о проявлении "зеркальности". То есть, что на каждый выстрел нужно отвечать выстрелом. Это не является обязательным. Такие решения принимаются при определенных обстоятельствах. Это подтвердит любой военный," - пояснил Забродский.

Народный депутат добавил, что для сдерживания действий и провокаций противника наши военные не должны быть ограничены в действиях.

"Но, конечно, для того, чтобы сдерживать противника от возможных наступательных действий и провокаций в наших военных не должны быть "связаны руки". А также не должно быть никаких ограничений в применении военного оружия и техники в случае атаки противника. Ведь мы все прекрасно знаем, что ничего не провоцирует лучше безнаказанность. И, если не отвечать на открытый огонь по нашим позициям, то обстрелы могут только усиливаться ". - добавил Забродский.