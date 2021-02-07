На каждый выстрел отвечать выстрелом Кравчук отреагировал на обострение на Донбассе

7 февраля, 2021, 19:42

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина должна жестко реагировать на вражеские обстрелы на Донбассе

Об этом сообщает "Украина 24".

По мнению Кравчука, ответ Украины на российские обстрелы на Донбассе должен быть зеркальнойым.

"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", - сказал Кравчук.

По мнению Кравчука, враг воспринимает любые уступки как слабость.

"Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Чего мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки - это признак нашей слабости", - подчеркнул Кравчук.

Напомним, 6 февраля на фронте было зафиксировано 13 вражеских обстрелов, двое украинских военных погибли, 4 были ранены.

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