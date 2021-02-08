Кулеба: мы не можем позволить никаких шагов, которые разрушат "Мотор Сич"

8 февраля, 2021, 12:40

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина не может позволить никаких шагов, которые разрушат "Мотор Сич" и будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить предприятие

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.

"У украинского правительства (и это принципиальная позиция президента) один ключевой интерес - "Мотор Сич" должен оставаться эффективным прибыльным и динамичным предприятием. Мы не можем позволить никаких шагов, которые разрушат "Мотор Сич". Потому что это не просто завод. Это город в городе по существу. У него огромная социальная нагрузка", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие.

Отмечается, что 3 февраля Министерство иностранных дел Украины подтвердило получение ноты от китайской стороны по ситуации вокруг "Мотор Сичи".

"В ней была высказана позиция правительства Китая относительно последних событий вокруг "Мотор Сичи". Раскрывать содержание этой ноты я не буду, потому что это особенность дипломатической переписки. Но я могу сказать две вещи. Первое: Китай является для нас очень важным партнером. И мы будем делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения", - добавил Кулеба.

Он отметил, что китайская компания и ее владельцы, претендующие на "Мотор Сич", - это частные компании.

"Это не государственные компании китайские. Поэтому давайте разграничим межгосударственные отношения Украина - Китай и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в "Мотор Сич". Вот когда мы это разграничим на два трека, тогда картинка становится более четкой", - отметил министр.

В издании напомнили, что со схожим заявлением выступал в середине января и президент и генеральный конструктор "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, который назвал созыв собрания акционеров незаконным, а само планируемое собрание "противоправной попыткой рейдерского захвата АО "Мотор Сич" для дальнейшего разрушения его уникального промышленного комплекса".

В ответ на санкции Украины и действия СБУ в группе DCH Investment Management Александра Ярославского заявили, что целью собрания акционеров "должно было стать восстановление китайских акционеров "Мотор Сичи" в их законных правах" и китайские инвесторы "Мотор Сичи" "уверены в своей правоте и продолжат отстаивать свои законные права и интересы". Акции китайских инвесторов уже несколько лет находятся под арестом.

Напомним, 15 января Министерство торговли США внесло китайскую компанию Skyrizon в список Military End-User (MEU) как субъект хозяйствования, который может действовать в интересах армии Китая. Внесение в этот список не является собственно санкциями, но создает ограничения на торговлю и другие отношения с перечисленными в нем компаниями, для чего во многих случаях потребуется получать специальные лицензии.

ЧАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Когда стало известно о продаже более половины акций компании китайским инвесторам, это вызвало беспокойство США на фоне ухудшения американо-китайских отношений.

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