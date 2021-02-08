Княжицкий призвал парламент поддержать законопроект о прозрачном финансировании СМИ

8 февраля, 2021, 12:31

Народный депутат Николай Княжицкий обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой как можно скорее вынести в сессионный зал законопроект "Европейской солидарности" о прозрачности финансирования телерадиокомпаний

Соответствующее обращение депутат также обнародовал на своей странице в Facebook, передает "Еспресо.Запад".

Княжицкий в своем обращении призывает Разумкова включить проект "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усовершенствования механизмов обеспечения прозрачности собственности и финансирования аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" в расписание пленарных заседаний с 16 по 19 февраля.

"Считаю, что внесение соответствующих законодательных изменений с целью обеспечения прозрачного финансирования средств массовой информации является перезревшим решением, особенно в условиях агрессивной гибридной и вооруженной войны на Востоке Украины, которую ведет против нас Россия уже много лет.

Использование средств массовой информации для борьбы с Украиной под прикрытием свободы слова недопустимо. Общество имеет четкий запрос на информацию о том, кто финансирует медиа, а значит и имеет влияние на редакционную политику", - отметил народный депутат.

Политик уверен, что несмотря на последние резонансные решения СНБО и президента о закрытии пророссийских телеканалов Медведчука парламент сможет достичь консенсуса для принятия соответствующего решения и обеспечения информационной безопасности.

Николай Княжицкий напомнил, что этот законопроект был внесен на рассмотрение ВР еще в мае 2019 года, а в ноябре 2020-го профильный комитет рассмотрел этот проект закона и принял решение рекомендовать парламенту по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу.

Следовательно, законопроект может быть рассмотрен в пленарном зале.