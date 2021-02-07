Спасатели рассказали подробности взрыва в черновицком ТЦ "Майдан"

7 февраля, 2021, 11:46

Взрывом разрушило легкую внутреннюю перегородку и окно в помещении кафе "Сушия" на третьем этаже торгового центра "Майдан", что в городе Черновцы

При этом взрыв не вызвал пожар. Жертв и пострадавших во время этого чрезвычайного происшествия не было, передает Еспресо.TV

"7 февраля в 8:28 в городе Черновцы в трехэтажном ТЦ" Майдан "на третьем этаже в подсобном помещении кафе" Сушия "произошел взрыв без последующего горения", - информирует ГСЧС .

Спасатели отметили, что взрывом разрушило легкую внутреннюю перегородку и окно.

К ликвидации последствий взрыва от ГСЧС привлечено шесть человек личного состава и одна единица техники. О причинах взрыва ни в ГСЧС, ни в Нацполиции пока не сообщается.

Напомним, директор предприятия Владимир Руснак отрицает "газовую" версию .

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