Спасатели рассказали подробности взрыва в черновицком ТЦ "Майдан"
7 февраля, 2021, 11:46
Взрывом разрушило легкую внутреннюю перегородку и окно в помещении кафе "Сушия" на третьем этаже торгового центра "Майдан", что в городе Черновцы
При этом взрыв не вызвал пожар. Жертв и пострадавших во время этого чрезвычайного происшествия не было, передает Еспресо.TV
"7 февраля в 8:28 в городе Черновцы в трехэтажном ТЦ" Майдан "на третьем этаже в подсобном помещении кафе" Сушия "произошел взрыв без последующего горения", - информирует ГСЧС .
Спасатели отметили, что взрывом разрушило легкую внутреннюю перегородку и окно.
К ликвидации последствий взрыва от ГСЧС привлечено шесть человек личного состава и одна единица техники. О причинах взрыва ни в ГСЧС, ни в Нацполиции пока не сообщается.
- Напомним, директор предприятия Владимир Руснак отрицает "газовую" версию .
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