В Черновцах прогремел взрыв в торговом центре

7 февраля, 2021, 10:45

В городе Черновцы, в ТЦ "Майдан", произошел взрыв, в результате чего разбиты окна и повреждены помещения

Сегодня, 7 февраля 2021, в полицию поступило сообщение от главного инженера здания про то, что в ТЦ "Майдан" по улице Героев Майдана, 71 в складском помещении на 3-м этаже по неизвестной причине произошел взрыв, передает Еспресо.TV .

Такую информацию распространил отдел коммуникаций Черновицкой областной полиции.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ГСЧС и газовой службы.

В соцсетях пишут, что внутри помещения вроде взорвался баллон с газом.

В свою очередь руководство "Майдана", как пишет Молодой буковинец , не подтверждает версию взрыва газового баллона.

"Там нет газового баллона. Насколько я знаю, ГСЧС заканчивали работу и, предварительно, не нашли. Сейчас работает следственно-оперативная группа", - сказал директор предприятия Владимир Руснак.

По словам Руснака, в результате взрыва, который произошел в "Майдане", повреждены внутренние гипсокартоновые перегородки.

"Да, действительно, какой-то взрыв был. Но что именно - пока я, к сожалению, не могу вам сказать. И никаких подозрений пока нет. Газ не может быть, потому что он абсолютно в другой стороне, а к этой стороне газ не подходит. ожидаем официальные выводы ", - сказал директор "Майдана ", добавив, что в результате взрыва значительный ущерб заведения нанесено не было.

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